Beide Kreditkartenunternehmen stellen wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine die Geschäftstätigkeit in Russland ein. (imago images / Dean Pictures)

Das teilten beide Kreditkartenanbieter mit. Mastercard erklärte, dass Karten, die von russischen Banken ausgegeben worden seien, nicht mehr vom Netzwerk des Unternehmens unterstützt würden, und dass Karten, die außerhalb Russlands ausgegeben worden seien, nicht mehr in russischen Geschäften oder an dortigen Geldautomaten funktionieren würden. Man habe die Entscheidung nach Gesprächen mit Kunden, Partnern und Regierungen getroffen.

Visa teilte mit, man arbeite mit Kunden und Partnern in Russland zusammen, um alle Transaktionen in den kommenden Tagen einzustellen. Nach dem unprovozierten Einmarsch Russlands in die Ukraine und den inakzeptablen Ereignissen, die man erlebe, sehe man sich gezwungen zu handeln. Dieser Krieg und die anhaltende Bedrohung des Friedens und der Stabilität erforderten, dass man im Einklang mit seinen Werten reagiere.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.