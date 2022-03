Beide Kreditkartenunternehmen stellen wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine die Geschäftstätigkeit in Russland ein. (imago images / Dean Pictures)

Mastercard erklärte, Karten, die von russischen Banken ausgegeben worden seien, würden in Kürze nicht mehr vom Netzwerk des Unternehmens unterstützt. Im Ausland ausgegebene Karten würden in Russland ebenfalls nicht mehr funktionieren. Ein ähnliches Vorgehen plant Visa. Das Unternehmen erklärte, nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine sehe man sich gezwungen zu handeln.

Die russische Sberbank forderte im Ausland lebende Kunden auf, Geld abzuheben oder Zahlungen zu veranlassen, solange es mit Mastercard- oder Visa-Karten noch möglich sei. In Russland selbst werde es keine Schwierigkeiten geben. Kartengeschäfte würden über das Zahlungssystem Mir der russischen Zentralbank abgewickelt.

