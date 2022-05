Nordrhein-Westfalen

Polizeieinsatz an zwei Schulen in Essen (Markus Gayk/TNN/dpa)

Bei dem festgenommenen Schüler wurden Reul zufolge SS-Runen und zahlreiche rechtsextreme, antisemitische und antimuslimische Schriftstücke entdeckt, sagte Reul. Die Polizei habe womöglich "einen Albtraum verhindert". Es sei aber auch nicht ausgeschlossen, dass es sich um einen "Hilferuf eines psychisch gestörten Jugendlichen" handele.

Man habe unter anderem explosive Stoffe und Material zum Bau einer Bombe sichergestellt, aber keinen zündfähigen Sprengsatz, ergänzte der NRW-Innenminister. Zehn Sprengstoffhunde seien in zwei Essener Schulen eingesetzt worden. Bei der Durchsuchung habe die Polizei aber bisher keine Sprengsätze gefunden. Außerdem wurde die elterliche Wohnung eines 16-jährigen Gymnasiasten durchsucht.

Ein Sondereinsatzkommando hatte den Tatverdächtigen laut Reul in den frühen Morgenstunden in seinem Kinderzimmer in Essen-Borbeck festgenommen. Zuvor war ein Hinweis eingegangen.

Verdacht: Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat

Gegen den festgenommenen Schüler wird wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Die für Terrorismus zuständige Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen, teilten Sprecher der Behörde und des Düsseldorfer Innenministeriums mit.

