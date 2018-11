In der SPD hält die Diskussion über eine weitere Beteiligung an der Großen Koalition an.

Die Vorsitzende des Forums "Demokratische Linke 21", Mattheis, sagte der Funke Mediengruppe, die SPD müsse ihr Profil schärfen. Das bedeute, dass sie raus müsse aus der Großen Koalition. Derzeit sei die SPD gefangen in den Kompromissen der Bundesregierung. SPD-Generalsekretär Klingbeil forderte in der "Passauer Neuen Presse", seine Partei müsse sich mutiger aufstellen und inhaltlich klarer werden. Der niedersächsische Ministerpräsident Weil sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er sehe in der Koalition jede Menge Klärungsbedarf.



Die SPD-Spitze kommt am Sonntag in Berlin zu einer zweitägigen Klausur zusammen.