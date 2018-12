Nach der Rücktrittsankündigung von US-Verteidigungsminister Mattis will US-Präsident Trump ihn früher als bisher geplant austauschen.

Trump kündigte auf Twitter an, der stellvertretende Verteidigungsminister Shanahan solle ab dem 1. Januar die Leitung des Ressorts übernehmen. Mattis hatte am Donnerstag wegen Differenzen mit Trump für Ende Februar seinen Rücktritt angekündigt. Auch der Sonderbeauftragte bei der internationalen Militärallianz gegen die Terrormiliz IS, McGurk, gibt sein Amt früher auf als vorgesehen.