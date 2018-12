Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat nach dem Rücktritt ihres amerikanischen Amtskollegen Mattis schnelle Klarheit über die künftige Sicherheitspolitik der USA verlangt.

Mattis sei immer ein verlässlicher Stabilitätsanker in der Nato und in den transatlantischen Beziehungen gewesen, teilte von der Leyens Sprecher Flosdorff in Berlin mit. Wegen der Verantwortung der USA für die globale Sicherheitsarchitektur sei es wichtig, dass möglichst zügig über die Nachfolge und den künftigen Kurs entschieden werde.



Mattis hat seinen Rücktritt für Ende Februar angekündigt. Er nannte als Begründung für den Schritt Meinungsverschiedenheiten mit Präsident Trump.