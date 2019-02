Mauerbau an der Grenze zu Mexiko

US-Präsident Trump will den nationalen Notstand ausrufen, um die Finanzierung des Baus einer Mauer an der Grenze zu Mexiko voranzutreiben. Nach Angaben des Weißen Hauses will Trump zugleich den im Kongress zwischen den Parteien ausgehandelten Gesetzentwurf zum Staatshaushalt unterzeichnen.

Dieser bleibt hinter Trumps finanziellen Forderungen für den Mauerbau zurück. Das Gesetz sieht knapp 1,4 Milliarden Dollar für den Errichtung einer Grenzbefestigung vor, deutlich weniger als die von Trump ursprünglich geforderten 5,7 Milliarden Dollar. Es ist rechtlich umstritten, ob der Präsident mit einer Notstandserklärung den Kongress umgehen könnte. Am Abend stimmte der Senat dem Haushaltsgesetz zu, mit dem ein erneuter Stillstand von Teilen der US-Regierung verhindert werden soll. Die Entscheidung des Repräsentantenhauses steht noch aus.



Dessen Vorsitzende, die demokratische Politikerin Pelosi, erklärte, die Situation an der Grenze sei kein Notstand. Man erwäge rechtliche Schritte gegen eine solche Deklaration. Der Vorsitzende der Demokraten im Senat, Schumer, sagte, sollte Trump den Notstand an der Grenze erklären, wäre dies ein grober Machtmissbrauch.