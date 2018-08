In Erinnerung an die Opfer des Mauerbaus vor 57 Jahren werden in der zentralen Gedenkstätte in Berlin Mitte Kränze und Blumen niedergelegt.

Daran nimmt neben Berlins Regierendem Bürgermeister Müller auch US-Botschafter Grenell teil. Auch in Potsdam gibt es an der früheren Grenze zu West-Berlin eine Veranstaltung mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten Woidke. Am Vormittag fand in der Kapelle der Versöhnung auf dem früheren Todesstreifen an der Bernauer Straße eine Andacht statt. - Am 13. August 1961 hatte die SED-Führung unter Walter Ulbricht mit dem Bau der Mauer begonnen. An der einstigen, knapp 1.400 Kilometer langen deutsch-deutschen Grenze kamen insgesamt 327 Menschen ums Leben.



Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Hirte, wies darauf hin, dass die Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland nach wie vor sehr unterschiedlich seien, insbesondere was die kulturelle und wirtschaftliche Situation angehe. Der Osten sei deutlich schwächer strukturiert als der Westen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.