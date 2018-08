In Berlin haben Politiker und Diplomaten am 57. Jahrestag des Mauerbaus der Opfer der deutschen Teilung gedacht.

In der Gedenkstätte an der Bernauer Straße legte der Regierende Bürgermeister und Bundesratspräsident Müller einen Kranz nieder, ebenso wie Bundestagsvizepräsidentin Pau und der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Jahn. An der Gedenkveranstaltung nahm auch US-Botschafter Grenell teil. An der Glienicker Brücke in Potsdam wird ebenfalls an die Teilung erinnert.



Am 13. August 1961 hatte der Bau der Berliner Mauer begonnen, angeordnet von der SED-Führung unter dem damaligen Staats- und Parteichef Ulbricht.



Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Hirte, wies darauf hin, dass die Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland nach wie vor sehr unterschiedlich seien, insbesondere was die kulturelle und wirtschaftliche Situation angehe. Der Osten sei deutlich schwächer strukturiert als der Westen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.