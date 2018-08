In Deutschland wird heute der Opfer des Mauerbaus vor 57 Jahren gedacht.

In der zentralen Mauer-Gedenkstätte in Berlin werden Kränze und Blumen niedergelegt. Zuvor ist in der Kapelle der Versöhnung auf dem früheren Todesstreifen an der Bernauer Straße eine Andacht geplant, an der auch Berlins Regierender Bürgermeister Müller teilnehmen wird.



Am 13. August 1961 hatte die SED-Führung unter Walter Ulbricht mit dem Bau der Mauer begonnen. An der einstigen, knapp 1.400 Kilometer langen deutsch-deutschen Grenze kamen insgesamt 327 Menschen ums Leben.



Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Hirte, wies darauf hin, dass die Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland nach wie vor sehr unterschiedlich seien, insbesondere was die kulturelle und wirtschaftliche Situation angehe. Der Osten sei deutlich schwächer strukturiert als der Westen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link).