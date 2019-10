Die Stadt Leipzig erinnert heute in zahlreichen Veranstaltungen an die Großdemonstration vor 30 Jahren.

Dort hatten am 9. Oktober 1989 mit dem Ruf "Wir sind das Volk" rund 70.000 Menschen für Freiheit und Demokratie demonstriert. Die gewaltfreien Proteste gelten als Durchbruch für die friedliche Revolution in der DDR. Einen Monat später fiel die Berliner Mauer.



Im Leipziger Gewandhaus fand am Vormittag ein Festakt statt.

Dabei rief Bundespräsident Steinmeier die Deutschen auf, gemeinsam Erreichtes stärker zu würdigen. Er forderte einen neuen Solidarpakt der Wertschätzung in der Gesellschaft.