Nach Ansicht des Berliner Mauermuseums müssten mehr Menschen zu den Mauertoten gezählt werden als in der offiziellen Statistik.

Das berichtet das ARD-Politikmagazin FAKT. Das Mauermuseum zählt demnach auch die Menschen dazu, die während der Grenzkontrollen an der innerdeutschen Grenze unter anderem an Herzinfarkten verstarben. Das sei bei mehr als 350 Personen der Fall gewesen. Die Leiterin des Museums am früheren Checkpoint Charlie, Hildebrandt, führt dies unter anderem auf die psychischen und körperlichen Belastungen während solcher Kontrollen zurück. Diese Todesursache an der Grenze sei bislang aber kaum erforscht. Das Mauermuseum fasst den Opferbegriff traditionell weiter als etwa die Justiz.



Der Beginn des Mauerbaus jährt sich heute zum 58. Mal. In Berlin wurde auf mehreren Veranstaltungen der Opfer gedacht.