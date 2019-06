In Mauretanien hat sich der frühere Generalstabschef Ghazouani zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt.

Der Kandidat der Regierung kam nach Auszählung der meisten Wahlzettel auf mehr als 50 Prozent der Stimmen und lag nach Angaben der Wahlkommission deutlich vor den Bewerbern der Opposition. Diese hatten unmittelbar nach der gestrigen Abstimmung über Unregelmäßigkeiten geklagt. Ausländische Bebachter waren nicht zugelassen.



Ghazouani ist ein enger Vertrauter des scheidenden Präsidenten Aziz, der sich 2008 in dem nordwestafrikanischen Land an die Macht geputscht hatte und laut Verfassung nicht mehr antreten durfte. Die Wahl könnte den ersten friedlichen Machtwechsel in Mauretanien seit Jahrzehnten bedeuten.