Im nordwestafrikanischen Mauretanien haben die Behörden den Sieg des früheren Generalstabschefs Ghazouani bei der Präsidentschaftswahl offiziell bestätigt.

Der Kandidat der Regierung erhielt nach Angaben der Wahlkommission 52 Prozent der Stimmen. Er hatte bereits gestern den Sieg für sich beansprucht. Die Opposition, deren Bewerber deutlich unterlagen, klagt über Unregelmäßigkeiten und will den Wahlausgang nicht anerkennen.



Ghazouani ist ein enger Vertrauter des scheidenden Präsidenten Aziz, der sich 2008 in dem nordwestafrikanischen Land an die Macht geputscht hatte. Aziz durfte laut Verfassung nicht erneut kandidieren.