Bundesverkehrsminister Scheuer hat sein Vorgehen bei der gescheiterten Pkw-Maut verteidigt.

Er habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, sagte der CSU-Politiker im Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Scheuer wies Vorwürfe zurück, er habe rechtliche Risiken nicht genügend berücksichtigt - auch beim Abschluss von Verträgen mit den Betreiberfirmen noch vor dem anstehenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Die Entscheidung der Richter, die Maut zu kippen, sei ein niederschmetterndes Urteil gewesen, von dem er vollkommen überrascht gewesen sei.



Grünen-Fraktionsvize Krischer kritisierte Scheuers Aussagen. Es sei an Hybris nicht zu überbieten, wenn dieser es so darstelle, als sei alles richtig gelaufen. SPD-Obfrau Lühmann sprach von organisierter Verantwortungslosigkeit in Scheuers Ministerium.



Der Untersuchungsausschuss soll die Vorgänge rund um die gescheiterte Pkw-Maut aufklären. Die Opposition wirft Scheuer unter anderem Verstöße gegen Haushalts- und Vergaberecht vor.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.