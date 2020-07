Der Vorschlag von Verkehrsminister Scheuer für eine europaweite Mautgebühr auf Autobahnen ist bei der Opposition, aber auch beim Koalitionspartner SPD auf Kritik gestoßen.

Für die Grünen erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Krischer, dies sei ein billiger Versuch Scheuers, den beschlossenen CO2-Preis noch zu stoppen. Eine Einigung auf ein europäisches Maut-System würde Jahre dauern, und man könne sich kein weiteres Jahr des Nichtstuns leisten. Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Lühmann, sprach in Berlin von einem alten Vorschlag, der weder abgestimmt, noch sinnvoll sei. Die SPD-Vorsitzende Esken empfahl Scheuer, eine grundlegende Mobilitätswende einzuleiten. Ihre Partei stehe zum Beispiel längst für ein Tempolimit auf den Autobahnen ein und für eine Einschränkung des Individualverkehrs zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs.



Scheuer hat vorgeschlagen, bis 2029 auf allen Autobahnen in Europa eine Gebühr für Pkw, Lieferwagen und Lkw einzuführen. Ausgenommen sind Motorräder und Busse. Der CSU-Politiker will die deutsche EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um das Vorhaben auf den Weg zu bringen.