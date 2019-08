Bundesverkehrsminister Scheuer gerät wegen der geplatzten Pkw-Maut zunehmend unter Druck.

Nach den Grünen und der Linkspartei will auch die FDP einen Untersuchungsausschuss im Bundestag beantragen. Dieses scharfe Schwert sei notwendig, um völlige Transparenz zu bekommen, sagte Verkehrsexperte Luksic in Berlin. Ein Gutachten im Auftrag der FDP-Fraktion hält Scheuer vor, Klauseln in den gekündigten Maut-Betreiberverträgen seien als - so wörtlich - "unüblich nachteilig" für Deutschland als Auftraggeber anzusehen. Dem Bund könnten daraus erhebliche Forderungen der Unternehmen entstehen. Das Verkehrsministerium wies die Darstellung zurück.