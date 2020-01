Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten Pkw-Maut setzt heute seine Arbeit fort.

Als Zeugen sind unter anderen Vertreter des Bundesrechnungshofs geladen. Die Finanzkontrolleure hatten Verkehrsminister Scheuer schwerwiegende Mängel vorgehalten. Bei den Maut-Verträgen sei gegen Haushaltsrecht verstoßen worden, hieß es in einem Bericht an den Bundestag. Die Opposition wirft Scheuer schwere Fehler zu Lasten der Steuerzahler vor.



Der Europäische Gerichtshof hatte die Maut-Pläne im vergangenen Juni gekippt, nachdem die Betreiberverträge bereits unterzeichnet worden waren. Der Ausschuss will prüfen, ob der Verkehrsminister damit gegen geltendes Recht verstoßen hat. Der CSU-Politiker weist dies zurück.