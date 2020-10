Nach dem Auftritt von Verkehrsminister Scheuer vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur gescheiterten PKW-Maut fordern die Grünen den Rücktritt des CSU-Politikers.

Der Grünen-Abgeordnete Kühn sagte in Berlin, Scheuer werde immer mehr zur Belastung für die gesamte Regierung und sollte deshalb Konsequenzen ziehen. Er habe sich in der Befragung vor dem Ausschuss nicht entlasten können und befinde sich weiter in schwerem Fahrwasser. Kritik kam auch von der FDP. Deren Verkehrspolitiker Luksic sagte im Deutschlandfunk, der Minister habe große Erinnerungslücken gezeigt. Dagegen hätten die Vertreter der betroffenen Unternehmen glaubwürdig dargelegt, was man verhandelt habe. FDP und Grüne wollen nun eine Gegenüberstellung beantragen. Unions-Obmann Lange zeigte sich dagegen mit Scheuers Auftritt zufrieden und betonte, Scheuer bleibe im Amt.



Dem Bundesverkehrsminister wird vorgeworfen, für hohe Schadenersatzforderungen zu Lasten der Steuerzahler verantwortlich zu sein. Ende 2018 schloss er Verträge über die damals geplante Pkw-Maut, ohne Rechtssicherheit abzuwarten. Die Vertreter der beteiligten Firmen erklärten gestern vor dem Ausschuss, sie hätten Scheuer angeboten, die Unterzeichnung der Verträge aufzuschieben. Scheuer bestritt dies bei seiner Befragung erneut.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.