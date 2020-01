Beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis ist das Drama "Neubau" von Regisseur Johannes Maria Schmit als bester Film ausgezeichnet worden.

Es sei ein leiser Film, der allerdings lange nachwirke, hieß es in der Begründung der Jury. Das Drama komme ohne Budenzauber aus. Das Filmfestival verlieh den

mit 36.000 Euro dotierten Preis zusammen mit der Landeshauptstadt Saarbrücken.

"Neubau" spielt in der brandenburgischen Provinz und erzählt die Geschichte eines Mannes, der zwischen der Liebe zu seinen pflegebedürftigen Großeltern und dem Traum von einem freien Leben in Berlin schwankt.



Beim Filmfestival wurden insgesamt 16 verschiedene Auszeichnungen mit Preisgeldern in Höhe von 118.500 Euro verliehen. Der Preis für die beste Regie ging an Johanna Moder für "Waren einmal Revoluzzer". Als bester Schauspielnachwuchs wurden Maresi Riegner in "Irgendwann ist auch mal gut" und Mehdi Meskar in "Nur ein Augenblick" geehrt. Der Preis der Ökumenischen Jury ging an "Jiyan" von Süheyla Schwenk.