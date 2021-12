Max Verstappen hat sich im letzten Rennen durchgesetzt. (dpa/AP/Fernando Llano)

Die beiden waren beim Großen Preis von Abu Dhabi punktgleich gestartet. Am Start war Hamilton noch an Verstappen vorbeigezogen und sah bis kurz vor Schluss wie der sichere Weltmeister aus. Dann aber musste das Safety-Car ausrücken, Verstappen schloss zu seinem Rivalen auf - und zog doch noch vorbei. Der 36 Jahre alte britische Mercedes-Pilot bleibt damit in der WM-Sieger-Rangliste gleichauf mit Michael Schumacher - beide gewannen den Titel sieben Mal.

Der Red-Bull-Fahrer Verstappen gilt seit seinem ersten Formel1-Start mit 17 Jahren als Ausnahmetalent, in diesem Jahr gewann er insgesamt zehn Rennen.

