Der Sänger der Electronicband Faithless, Maxwell Fraser alias Maxi Jazz, bei einem Musikfestival 2015 im dänischen Odense. (imago images / Gonzales Photo / Gonzales Photo / Per Lange via www.imago-images.de)

Er starb im Alter von 65 Jahren in London, wie seine Bandkollegen am Heiligabend auf den offiziellen Social-Media-Accounts der Gruppe mitteilten. Jazz, der mit bürgerlichem Namen Maxwell Fraser hieß, feierte mit Faithless vor allem in den 1990er Jahren große Erfolge. Zu den größten Hits der Band zählten Songs wie "Insomnia", "Salva Mea" und "God is a DJ".

