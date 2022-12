Der Sänger der Electronicband Faithless, Maxwell Fraser alias Maxi Jazz, bei einem Musikfestival 2015 im dänischen Odense. (imago images / Gonzales Photo / Gonzales Photo / Per Lange via www.imago-images.de)

Der Mann mit dem Künstlernamen "Maxi Jazz" starb im Alter von 65 Jahren in London. Er hatte mit seiner Band vor allem in den 90er Jahren große Erfolge gefeiert. "Faithless" gilt als Pionier der Dance-Musik. Zu den bekanntesten Liedern zählen "Insomnia", "Salva Mea" und "God is a DJ".

