G7-Gruppe berät in Berlin. (Kay Nietfeld/dpa)

Entsprechend äußerte sich Bundesfinanzminister Lindner nach Beratungen mit seinen Kollegen aus der G7-Gruppe in Berlin. Die Strafmaßnahmen zeigten bereits Wirkung. So sei der Rubel in freiem Fall und die Kriegskasse von Wladimir Putin empfindlich getroffen, betonte Lindner. Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire hatte im Sender France Info von einem "vollständigen wirtschaftlichen und finanziellen Krieg gegen Russland" gesprochen. Später ließ er mitteilen, der Begriff "Krieg" sei unangebracht und entspreche nicht der Deeskalationsstrategie.

