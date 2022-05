Der ukrainische Präsident Selenskyj hält per Video die offizielle Auftaktrede des Weltwirtschaftsforums in Davos. (dpa/Markus Schreiber)

Außerdem rief Selenskyj zu Maßnahmen auf, damit Banken nicht weiter russische Kriegsverbrecher unterstützen könnten. Mit Russland sollte kein Handel betrieben werden. Die Welt müsse einen Präzedenzfall schaffen. Unternehmen, die sich aus Russland zurückziehen, bot er eine Ansiedlung nach dem Krieg in der Ukraine an.

Habeck: nationale Egoismen keine Lösung für "die vier großen Krisen"

Bundeswirtschaftsminister Habeck plädierte in Davos für Globalisierung, zugleich aber auch für eine Reform der Weltmärkte. Habeck sagte auf einer Podiumsdiskussion, nationale Egoismen seien keinerlei Lösung für die vier großen Krisen. Die hohe Inflation, die Energiekrise, der drohende Nahrungsmittelmangel und die Klimakrise seien nur gemeinsam zu bewältigen. Dabei müsse man darauf achten, mit Gegenmaßnahmen nicht andere Problem zu verschärfen. So müsse Deutschland zwar kurzfristig alles tun, um sich von russischen Energielieferungen unabhängig zu machen, gleichzeitig aber langfristig an der Lösung von fossilen Brennstoffen festhalten.

Im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine warb Habeck erneut für ein gemeinsames Öl-Embargo der Europäischen Union gegen Russland. Ungarn forderte er auf, seine Blockade aufzugeben und an einer EU-Lösung mitzuarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.