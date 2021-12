Der CSU-Politiker Stephan Mayer hält die Nichtwahl der AfD-Politiker zu Ausschuss-Vorsitzenden für eine legitime demokratische Entscheidung. (picture alliance/dpa | Jörg Carstensen)

Mayer sagte im Deutschlandfunk, es sei das vornehme Recht jedes Ausschusses, seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden in einer Wahl zu bestimmen. Im Innenausschuss beispielsweise habe offenkundig die Mehrheit den AfD-Kandidaten Hess nicht als geeigneten Kandidaten erachtet. Oft missbrauchten AfD-Politiker am Rednerpult Debatten, um diffamierende und desavouierende Äußerungen von sich zu geben, sagte der CSU-Politiker. Die AfD täte laut Mayer gut daran, abseits der Positionen, die sie vertrete, ein anderes Gebaren an den Tag zu legen, dann würde gegebenenfalls auch die Abwehrhaltung der übrigen Parteien weichen. Es gebe eine große Skepsis, ob die AfD im parlamentarischen Betrieb angekommen sei. Mayer gehörte lange dem Bundestags-Innenausschuss an, ist aber inzwischen nicht mehr Mitglied des Gremiums.

Neben dem AfD-Kandidaten Hess im Innenausschuss scheiterten auch im Gesundheitsausschuss der AfD-Politiker Schneider und der Kandidat für den Vorsitz des Entwicklungsausschuss, Friedhoff. In der Regel ist die Wahl Formsache. Die Fraktionen teilen den Vorsitz der Ausschüsse untereinander auf.

