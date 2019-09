Die Bundesregierung hofft, dass sich an dem Notfall-Programm zur Seenotrettung weitere Länder beteiligen werden.

Der Kreis der Willigen werde sich vergrößern, sagte der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, im Deutschlandfunk. Länder wie Portugal, Luxemburg, Irland und Kroatien hätten bereits signalisiert, sich zu beteiligen. Er hoffe auf zwei Hände voll, so der CSU-Politiker. FDP-Generalsekretärin Teuteberg verlangte eine klare Begrifflichkeit. Bei der Seenotrettung gehe es um eine Migrantenquote und nicht um eine Flüchtlingsquote, betonte sie ebenfalls im Deutschlandfunk. Ziel müsse es bleiben, möglichst noch in Zentren in Nordafrika die Asylberechtigung zu prüfen. Dies sei unter humanen Bedingungen derzeit nicht möglich.