Nach dem Rücktritt von Premierministerin May wählen die Konservativen nicht nur eine neue Parteispitze. Mays Nachfolge wird zugleich der Premierministerposten zuteil. Der vorgesehene Auswahlprozess ist kompliziert: Wie ein Komitee der Torys am Montag mitteilte, wurden zehn Kandidaten nominiert. In weiteren Abstimmungsrunden soll sich die Anzahl der Kandidaten sukzessive verringern. Die Hürde der ersten Runde haben die beiden Frauen unter den zehn Nominierten nicht geschafft: Andrea Leadsom und Esther McVey sind raus, ebenso der Kandidat Mark Harper. Sie alle haben die 17 erforderlichen Stimmen nicht erreicht.

Die zweite Runde übersteht nur, wer mindestens 33 Stimmen erhält. Dieses Verfahren wird so lange fortgeführt, bis noch zwei Kandidaten übrig sind, die zur Stichwahl antreten. Der Prozess kann sich also durchaus noch verkürzen. In der Stichwahl stimmen alle 160.000 Tory-Mitglieder per Briefwahl über den Kandidaten ihrer Wahl ab, die neue Parteiführung soll Ende Juli feststehen.

Derweil haben mehrere Tory-Kandidaten mit eher unpolitischen Handlungen von sich reden gemacht. Gleich vier der zehn Kandidaten gaben den Konsum von verschiedenen Drogen zu. Das Image der Kandidaten gilt als angeschlagen, keiner zog die Kandidatur bisher zurück.

Die sieben Kandidaten im Überblick

Boris Johnson

Boris Johnson (imago / Artur Widak)Boris Johnson ist schon lange eines der Gesichter der Brexit-Befürworter, im Falle einer Wahl verspricht er den Brexit bis spätestens Ende Oktober – mit oder ohne Deal. Im Lager der Konservativen und der Hardliner ist er beliebt, laut Dlf-Korrespondent Friedbert Meurer hat Johnson die größten Aussichten auf den Posten des Parteivorsitzenden und damit Premierministers. In London herrsche, so Meurer, die Ansicht: "Nur Boris Johnson selbst kann Boris Johnson noch stoppen." Johnson ist nicht nur für seine Wortgewandtheit, sondern auch für verbale Ausrutscher und mangelndes Feingefühl bekannt. Sonst hat Johnson nach Einschätzung des Dlf-Korrespondenten Meurer höchstens noch einen Drogenskandal zu befürchten.

In der Fraktion führt Johnson derweil haushoch: Die erste Abstimmungsrunde hat er mit 114 Stimmen eindeutig für sich entschieden. Er hat damit mehr Stimmen gewonnen als Jeremy Hunt, Michael Gove und Dominic Raab zusammen – die die Plätze zwei, drei und vier belegten. Muss Großbritannien einen harten Brexit fürchten, wenn Johnson gewählt wird? Er wolle nicht, dass es dazu komme, sagte Johnson am Mittwochabend – und gab sich damit ungewohnt moderat.

Jeremy Hunt

Jeremy Hunt (EPA / Andy Rain)Jeremy Hunt ist im Amt des Außenministers vor etwa einem Jahr Boris Johnson gefolgt. Hunt ist ehemaliger "Remainer", also ein Abgeordneter, der für den Verbleib Großbritanniens in der EU stimmte. Später hat Hunt es sich anders überlegt – eine Haltung, die er mit vielen anderen Torys gemein hat. Hunt ist allerdings ein moderater Brexiteer: Für ihn muss der Brexit nicht zwingend bis zum 31. Oktober erfolgen. Er gilt als einziger Gegner, der Boris Johnson gefährlich werden könnte. In der ersten Abstimmungsrunde hat er 43 Stimmen bekommen. Die zweite Runde würde er damit ebenfalls überstehen.

Michael Gove

Michael Gove (imago / ZUMA Press / Vickie Flores)Der Umweltminister Michael Gove ist zwar neben Jeremy Hunt – und weit nach Johnson – der einzige Kandidat mit Aussichten auf eine Wahl, gilt jedoch als angeschlagen: Er ist einer der Tory-Kandidaten, der Drogen konsumiert hat. Im Alter von 30 Jahren hatte er mehrmals Kokain geschnupft, eine Straftat, die er nun in einem Interview zugegeben hat. Er bereue die Vorfälle zutiefst, so Gove. Gove gilt als bestens vernetzt, er war nebenberuflich auch schon als Journalist tätig. Mit 37 Stimmen in der ersten Wahlrunde liegt er derzeit auf einem soliden Platz drei.

Sajid Javid

Sajid Javid (picture alliance / dpa / Will Oliver)Im vergangenen Mai ernannte Theresa May Javid zum Innenminister, vorher war er Kulturminister, davor einmal Manager bei der Deutschen Bank. Javid gilt als Hardliner, der einer in Großbritannien aufgewachsenen Frau, die sich dem IS angeschlossen hatte, die Staatsbürgerschaft entzog. Die Frau saß mit ihrem Kind in einem syrischen Flüchtlingslager fest – und konnte nicht mehr einreisen. Als ihr Kind starb, erntete Javid heftige Kritik für sein hartes Handeln. In der ersten Abstimmungsrunde der Torys bekam Javid 23 Stimmen.

Rory Stewart

Rory Stewart (imago / ZUMA Press / Wiktor Szymanowicz)Entwicklungsminister Stewart gilt zwar als äußerst fähig, hat aber britischen Medien zufolge keine großen Chancen. Er sei Außenseiter – immerhin ist Stewart Freund der EU, auch wenn er das Ergebnis des Referendums annimmt. Einen "No Deal" lehnt Stewart dementsprechend kategorisch ab. Als Premierminister will er außerdem mehr für den Klimaschutz tun. Mit 19 Stimmen hat er die erste Abstimmungsrunde gerade so überstanden.

Matt Hancock

Matthew Hancock (imago / Andrew Parsons)Der Gesundheitsminister Matt Hancock lehnt einen Brexit ohne Deal ab. Seine Kampagne setzt auf einen "fresh start" – trotzdem gelten seine Aussichten als eher gering. Als Klimaziel will er die Co2-Emissionen Großbritanniens bis 2050 auf Null bringen. Er nannte den Klimaschutz einen "urkonservativen" Instinkt. Er hat 20 Stimmen in der ersten Runde erhalten.

Dominic Raab

Dominic Raab (Getty Images / Dan Kitwood)Sein Amt als Brexit-Minister legte Dominic Raab nach wenigen Monaten aus Protest gegen den Vertragsentwurf zum EU-Austritt nieder. Ansonsten trat er, noch im Amt, durchaus auch in Fettnäpfchen: In einer Konferenz hatte Raab als Brexit-Minister gesagt, ihm sei die Bedeutung des Ärmelkanals für die Wirtschaft nicht klar gewesen – eine Bemerkung, die ihm viel Spott einbrachte. Raab ist überzeugter Brexiteer, er würde wohl auch ohne Deal die EU verlassen. Mit gerade einmal 27 Stimmen ist er der vierterfolgreichste Kandidat der ersten Abstimmrunde – eine Zahl, die Boris Johnsons Vorsprung verdeutlicht.