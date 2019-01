Die EU hat die von der britischen Premierministerin May vorgeschlagenen neuen Verhandlungen zum Brexit abgelehnt. Man sei immer bereit, sich zu treffen und zu reden, sagte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Tusk. Die anderen 27 EU-Staaten hätten aber schon im Dezember gesagt, dass das Austrittsabkommen nicht nachverhandelt werden könne. Bundesaußenminister Maas warnte, beiden Seiten renne die Zeit davon. Das britische Parlament müsse sehr bald klarmachen, was es wolle.

May hatte angekündigt, mit der EU erneut über den Status der nordirischen Grenze nach dem Brexit verhandeln zu wollen. Sie wolle zunächst mit den Abgeordneten des britischen Parlaments über die Grenzfrage beraten, sagte sie im Unterhaus. Das Ergebnis der Diskussion werde sie dann in Brüssel präsentieren. Das mit der Europäischen Union ausgehandelte Brexit-Abkommen war in der vergangenen Woche vom Unterhaus mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden. May wandte sich in ihrer Rede zudem sowohl gegen eine zweite Volksabstimmung als auch gegen eine Verlängerung der Ausstiegsfrist.

Kritik von Labour

Die Opposition warf der Regierungschefin vor, sie habe aus dem Abstimmungsdebakel im Unterhaus nicht die nötigen Konsequenzen gezogen. Labour-Chef Jeremy Corbyn sagte, May leugne die Realität.