Der Rückenwind, den sich Ministerpräsident Zoran Zaev von einem erfolgreichen Referendum erhofft hatte, ist ausgeblieben. Die Mobilisierung der Wähler war zu schwach, das notwendige Quorum wurde zur Schadenfreude der nationalkonservativen Opposition und ihrer Anhänger nicht erreicht – und die Tatsache, dass über 90 Prozent der abgegebenen Stimmen die Annahme des historischen Kompromisses mit Griechenland und damit den völkerrechtlichen Weg in die EU und NATO unterstützten, ändert nichts am Ergebnis.

Ministerpräsident Zaev bleiben zwei Möglichkeiten

Es war zu wenig. So lautet die eher ernüchternde Zwischenbilanz der Bemühungen des sozialdemokratischen Regierungschefs, mit einem Plebiszit die Chancen für eine erfolgreiche Abstimmung im Parlament zu erhöhen und das Abkommen mit seinem Athener Amtskollegen Alexis Tsipras mit einer Zwei Drittel Mehrheit verabschieden zu lassen. Zoran Zaev bleibt derzeit nicht viel anderes übrig, als aufs Ganze zu setzen: Entweder die Blockadehaltung der nationalkonservativen Opposition und des unnachgiebigen Staatspräsidenten Ivanov aufzuweichen und zu hoffen, dass mindestens zehn Oppostionsabgeordnete mit den Regierungsfraktionen stimmen, die er für eine zwei Drittel Mehrheit benötigt. Oder den Weg zu Neuwahlen zu beschreiten, um sich gegebenenfalls schon Ende November ein wirksames Mandat von den Wählern verleihen zu lassen.

Die erste Option dürfte eher zum Scheitern verurteilt sein: Denn es geht den Nationalkonservativen darum, die bis 2016 lange Jahre an der Regierungsmacht waren, die Ausrichtung des Landes in Richtung Westen zu verhindern; es geht ihnen um den Kampf gegen EU-Normen und Gesetzesvorschriften, die ihre Privilegien einschränken könnten. Nicht Nationalismus treibt die Oppositionspolitiker an, sondern reines Eigeninteresse. Option zwei – Neuwahlen nach nicht einmal zwei Jahren Regierungszeit – ist für Zoran Zaev die einzige Möglichkeit, die anhaltende Kontroverse zu seinen Gunsten zu entscheiden.

Streit um den Namen - Streit um die Zukunft

Es ist keine Übertreibung des Ministerpräsidenten zu behaupten, dass es bei der Änderung des Staatsnamens in "Republik Nord-Mazedonien" tatsächlich um die Zukunft des Landes geht. Ohne die Perspektive einer künftigen EU-Mitgliedschaft wird der verheerende Auswanderungstrend anhalten – ein Viertel der Bevölkerung, so schätzen Experten, habe binnen der vergangenen 15 Jahre die Heimat verlassen. Die geostrategischen Interessen von EU und NATO einerseits und Russland andererseits an dem Schicksal Mazedoniens überschatten ohnehin die innenpolitische Auseinandersetzung zwischen sozialdemokratischem Regierungschef und nationalkonservativer Opposition. Zoran Zaev dürfte wissen, dass der innenpolitische Machtkampf um die außenpolitische Ausrichtung Mazedoniens jetzt in die nächste Runde geht.