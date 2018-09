Bundeskanzlerin Merkel hat die Menschen in Mazedonien aufgerufen, einem neuen Staatsnamen zuzustimmen.

Sie sagte während eines Besuchs in Skopje, eine Mehrheit beim Referendum Ende des Monats werde die Tür öffnen für die transatlantische Verankerung des Landes. Merkel sprach von einer historischen Chance und betonte, Deutschland und Europa hätten ein großes Interesse an Stabilität in der Region.



Die Menschen in Mazedonien stimmen darüber ab, ob das Land in Republik Nord-Mazedonien umbenannt wird. Damit soll der Streit mit Griechenland beigelegt werden, der bereits seit der Unabhängigkeit Mazedoniens 1991 schwelt. Das Referendum ist zudem mit einer Entscheidung über eine mögliche Mitgliedschaft in EU und NATO verknüpft.