Bundeskanzlerin Merkel ist zu Gesprächen nach Mazedonien gereist.

Ministerpräsident Zaev empfing die Kanzlerin in der Hauptstadt Skopje mit militärischen Ehren. Merkel will die Regierung vor dem geplanten Referendum über die Änderung des Staatsnamens unterstützen. Die Bürger stimmen am 30. September darüber ab, ob Mazedonien in Republik Nord-Mazedonien unbenannt wird. Damit soll der Streit mit Griechenland beigelegt werden, der bereits seit der Unabhängigkeit Mazedoniens 1991 schwelt. Es gibt in beiden Ländern Kritik an den Plänen.



Das Referendum ist zudem mit einer Entscheidung über eine mögliche Mitgliedschaft in der EU und der NATO verknüpft.