Das Parlament Mazedoniens hat den Weg für eine Umbenennung des Landes freigemacht.

80 von 120 Abgeordneten stimmten gestern Abend in Skopje dafür, die entsprechenden Verfassungsänderungen einzuleiten. Der Balkan-Staat soll in Zukunft "Nord-Mazedonien" heißen. Wegen des Namens hatte es jahrzehntelang Streit mit Griechenland gegeben. Das Nachbarland hatte wegen seiner gleichnamigen Provinz eine Änderung des Staatsnamens verlangt und eine Annäherung Mazedoniens an Nato und EU blockiert.