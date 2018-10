In Mazedonien stimmt das Parlament heute über eine Änderung des Staatsnamens ab.

Nötig für die Umbenennung in "Republik Nordmazedonien" ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Abgeordneten. Deren Zustandekommen ist jedoch äußerst unsicher, da die rechtsgerichtete Opposition die Namensänderung ablehnt. Für den Fall eines Scheiterns hat Regierungschef Zaev Neuwahlen angekündigt. Ein Referendum über die Umbenennung war kürzlich an einer zu geringen Wahlbeteiligung gescheitert.



Über den Staatsnamen gibt es seit Jahren Streit mit Griechenland. Der Nachbar hatte wegen seiner gleichnamigen Nordprovinz eine Änderung verlangt. Im Gegenzug will Athen seine jahrzehntelange Blockade einer Annäherung Mazedoniens an die Nato und die EU aufgeben.