In Mazedonien ist die Volksabstimmung über einen neuen Namen für das Land an der mangelnden Wahlbeteiligung gescheitert.

Die Wahlkommission in Skopje teilte mit, etwa 34 Prozent der 1,8 Millionen Wahlberechtigten hätten ihre Stimmen abgegeben. Damit die Wahl gültig gewesen wäre, hätten mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten teilnehmen müssen.



Staatspräsident Ivanov hatte zuvor zum Boykott aufgerufen. Er warnte, bei einer Umbenennung in "Nord-Mazedonien" gehe die nationale Identität verloren. Regierungschef Zaev kann nun die Entscheidung dem Parlament übertragen. Dort ist für die Namensänderung eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.



Der Nachbar Griechenland besteht auf einer Umbennung, weil er selbst eine Provinz namens "Mazedonien" hat. Solange will die Regierung in Athen die Annäherung Mazedoniens an die EU und die NATO weiterhin blockieren.F