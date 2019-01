In Griechenland sind vor der Vertrauensabstimmung über Ministerpräsident Tsipras und der Abstimmung im Namensstreit mit Mazedonien Parlamentarier bedroht worden.

Wie Medien berichten, erhielten Abgeordnete Anrufe, die sich auch gegen ihre Familien richten. Eine Politikerin bekam per SMS Bilder von Frauen mit abgetrennten Köpfen, weil sie für Tsipras und die Einigung auf den Namen Nord-Mazedonien für das Nachbarland stimmen will. Die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.



Hinter dem jahrelangen Namenstreit stehen Befürchtungen in Griechenland, der Nachbarstaat könnte Ansprüche auf die gleichnamige griechische Provinz Mazedonien erheben.