Der griechische Verteidigungsminister Kammenos ist im Namensstreit mit Mazedonien zurückgetreten.

Außerdem ziehe sich seine Partei aus dem Regierungsbündnis zurück, sagte er nach einem Treffen mit Ministerpräsident Tsipras. Kammenos ist Vorsitzender der rechtspopulistischen Partei "Unabhängige Griechen". Sie lehnt das geplante Abkommen mit dem nördlichen Nachbarn ab.



Am Freitag hatte das Parlament in Mazedonien der Änderung des Staatsnamens zugestimmt. Die Abgeordneten billigten eine Verfassungsänderung, wonach das Land künftig 'Republik Nord-Mazedonien' heißt. Damit ist eine Vereinbarung mit Griechenland erfüllt. In Athen steht die Entscheidung noch aus. Die Einigung soll den jahrzehntelangen Namensstreit zwischen beiden Staaten beenden. Er steht bislang einer Aufnahme Mazedoniens in die NATO und die EU im Weg.