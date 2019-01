In der griechischen Hauptstadt Athen haben zehntausende Menschen gegen ein Abkommen mit dem Nachbarland Mazedonien protestiert, das den Namensstreit beilegen soll.

Die Veranstalter sprachen von mehr als 100.000 Demonstranten. Am Rande der Kundgebung kam es zu Ausschreitungen. 25 Polizisten und zwei Demonstranten wurden dabei verletzt. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstöcke ein, weil einige Teilnehmer randalierten und versuchten, in das Parlament einzudringen.



Die Proteste richten sich gegen die für kommende Woche geplante Ratifizierung des Abkommens mit dem Nachbarland Mazedonien, das bereit ist, sich in "Nord-Mazedonien" umzubenennen. Die Demonstranten fordern einen völligen Verzicht auf den Begriff, weil auch eine nordgriechische Provinz den Namen Mazedonien trägt. Durch den Konflikt wird bisher die Aufnahme des Landes in die EU und die NATO blockiert.