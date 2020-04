Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek, appelliert an die Gemeinden, die für die Religionsausübung geltenden Einschränkungen auch im Fastenmonat Ramadan einzuhalten.

So schwer es falle, Moscheen im Heiligen Monat weiter geschlossen zu halten, so sehr sei das Befolgen der Vorgaben eine religiöse und bürgerliche Verantwortung, sagte Mazyek der Funke Mediengruppe. Er hoffe, dass sich der Verlauf der Pandemie hierzulande soweit verbessere, dass bald andere Entscheidungen möglich seien. Derweil würdigte Innenstaatssekretär Kerber das Engagement der muslimischen Gemeinden im Kampf gegen das Virus. Sie zeigten ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl und Solidarität. Damit werde der Zusammenhalt in der Gesellschaft erneuert und gestärkt.



Heute kommt Kerber mit Vertretern der verschiedenen Religionsgemeinschaften zusammen, um über mögliche Lockerungen der Beschränkungen zu beraten.