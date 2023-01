In den USA hat der Republikaner Kevin McCarthy (links) bei der Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses auch im 13. Durchgang die Mehrheit verfehlt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jacquelyn Martin)

Er sagte dem Fernsehsender CNN, er sei jedoch optimistisch, dass er in den nächsten Stunden genug Stimmen zusammenbekommen werde. Zuletzt war nach vier Tagen erstmals Bewegung in die Abstimmungen gekommen. McCarthy hatte den Abweichlern aus seiner eigenen Partei deutliche Zugeständnisse gemacht. 14 Abgeordnete, die zuvor gegen ihn gestimmt hatten, votierten daraufhin ebenfalls für ihn. Nötig sind noch weitere vier Stimmen. Der nächste Wahlgang soll am frühen Morgen stattfinden.

Ohne einen Vorsitzenden kann die neu zusammengesetzte Parlamentskammer ihre Arbeit nicht aufnehmen. Der Speaker steht in der Rangfolge der US-Politik direkt hinter dem Präsidenten und der Vize-Präsidentin. Bis zum vergangenen Jahr hatte die Demokratin Pelosi den Posten inne.

