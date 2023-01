US-Repräsentantenhaus

Kevin McCarthy (l.) hat bislang die nötige Mehrheit verfehlt. (IMAGO / USA TODAY Network / IMAGO / Jack Gruber)

Der republikanische Fraktionschef McCarthy war in der konstituierenden Sitzung mit seiner Bewerbung in drei Anläufen gescheitert, obwohl seine Partei in der neugewählten Parlamentskammer die Mehrheit hat. Mindestens 19 republikanische Abgeordnete hatten ihm die Stimme verweigert. Unter anderem einigen Unterstützern von Ex-Präsident Trump gilt der Politiker als zu gemäßigt. Eine solche Wahl-Situation hat es zuletzt vor 100 Jahren gegeben.

