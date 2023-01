US-Repräsentantenhaus

Im 15. Anlauf ist der Republikaner McCarthy zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses in Washington gewählt worden. (AP / Andrew Harnik)

Er kündigte an, die Regierung von US-Präsident Biden unter Druck zu setzen. McCarthy sagte, es sei Zeit, dass das Repräsentantenhaus eine Kontrollinstanz sei und der Politik des Präsidenten ein gewisses Gleichgewicht verleihe. Als größte Herausforderung seiner Arbeit bezeichnete McCarthy die Migrationspolitik der USA. Er sprach von "weit geöffneten Grenzen im Süden". Auch die Energiepolitik will er ändern, sie sei bisher von einem "Amerika zuletzt" gekennzeichnet.

Der sogenannte "Speaker of the House" ist der mächtigste Gegenspieler von US-Präsidenten Biden, der der demokratischen Partei angehört. Bisher hatten die Demokraten auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Es wird erwartet, dass die Republikaner Biden das Regieren nun erheblich erschweren, denn sie können alle Reformvorhaben blockieren. Zudem können sie auch parlamentarische Untersuchungen gegen Biden und dessen Regierung einleiten. Der US-Präsident gratulierte McCarthy zum Sieg und erklärte, er sei grundsätzlich bereit, mit den Republikanern zusammenzuarbeiten. Biden betonte, es sei an der Zeit, verantwortungsvoll zu regieren.

McCarthy konnte erst im 15. Wahlgang und nach mehreren Sitzungstagen genügend Stimmen auf sich vereinen. Er hatte den Kritikern aus seiner eigenen Partei immer umfangreichere Zugeständnisse gemacht. Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses werden künftig mehr Macht haben, McCarthy als Vorsitzender weniger.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.