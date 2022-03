McDonald's-Schild (picture-alliance/ dpa / Justin Lane)

Das teilte die Schnellrestaurantkette in Chicago mit. Man werde seine 62.000 Mitarbeiter in Russland weiter bezahlen, führte Konzernchef Kempczinski azs. Die Beschäftigten hätten ihr Herz und ihre Seele an die Marke McDonald's gehangen. Den Angaben zufolge werden auch die 100 Restaurants in der Ukraine vorübergehend geschlossen. Die Mitarbeiter würden ebenfalls weiterbezahlt.

McDonald's könnte durch die Schließungen einen erheblichen finanziellen Verlust erleiden. Jüngst hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass seine Restaurants in Russland und der Ukraine neun Prozent seines Jahresumsatzes erwirtschafteten. Das entspreche rund zwei Milliarden US-Dollar.

Auch Starbucks zieht nach

Der Druck auf McDonald's und andere in Russland verbliebene Konzerne wie Coca-Cola und Pepsi hatte zuletzt deutlich zugenommen. Viele Firmen haben bereits aus Protest gegen den Einmarsch in der Ukraine ihre Tätigkeit in Russland eingestellt.

Auch die US-amerikanische Kaffee-Konzern Starbucks stellt nach eigenen Angaben wegen der russischen Invasion in die Ukraine alle Geschäftsaktivitäten in Russland ein. Das gelte einschließlich des Versands seiner Produkte und der von einem Lizenznehmer betriebenen Cafés, hieß es.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Forderungen nach einer Flugverbotszone - Das steckt dahinter

Diese Nachricht wurde am 09.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.