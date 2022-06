Verdacht auf Steuerbetrug

McDonald's-Logo (Jan Woitas/dpa/dpa-Zentralbild)

Eine entsprechende Abmachung zwischen der Finanzstaatsanwaltschaft und McDonald's wurde heute bestätigt. Die seit 2016 laufenden Vorermittlungen sind damit eingestellt. - Die französische Justiz verdächtigt McDonald's, die in Frankreich erzielten Gewinne durch Lizenzgebühren an die europäische Muttergesellschaft in Luxemburg künstlich gemindert zu haben. Französische Gewerkschaftsvertreter hatten die Klage eingereicht und McDonald's einen organisierten Steuerbetrug vorgeworfen.

