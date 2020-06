Die SPD-Europaparlamentarierin Sippel kritisiert die Pläne von Bundesinnenminister Seehofer für eine Reform des Asylsystems in Europa.

Der Vorschlag des CSU-Politikers, schon an den EU-Außengrenzen zu prüfen, ob die ankommenden Menschen asylberechtigt sind, komme einer "Schnellgerichtsbarkeit" gleich, sagte Sippel im Deutschlandfunk. Bei einem solchen Vorgehen müssten in den Ländern an den Außengrenzen die Bearbeitung der Anträge die Unterbringung der Menschen und möglicherweise Abschiebungen organisiert werden. Dies sei nicht solidarisch mit ohnehin überlasteten Ländern wie Griechenland, Zypern oder Malta.



Seehofer hatte angekündigt, die im Juli beginnende deutsche EU-Präsidentschaft zu nutzen, um eine Reform des europäischen Asylsystems voranzutreiben. Dabei forderte er, dass die Menschen schon an den Außengrenzen überprüft werden. Um dies durchzusetzen, müsse unter anderem die europäische Grenzschutzbehörde Frontex ausgebaut werden.