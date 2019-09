In Mecklenburg-Vorpommern hat der Landesdatenschutzbeauftragte Müller das von der AfD betriebene Internetportal "Neutrale Schule" verboten.

Müller sagte in Schwerin, die Lehrer würden durch das Portal in ihrer Unterrichtstätigkeit eingeschüchtert. Lehrkräfte sollten für Demokratie, Grundgesetz und Menschenwürde eintreten und dabei keine Angst haben müssen, von selbst ernannten AfD-Aufpassern behelligt zu werden. Nimmt die Partei das Portal nicht vom Netz, droht ihr ein Zwangsgeld. Die AfD hatte Schüler aufgerufen, Lehrer zu melden, die mutmaßlich gegen das politische Neutralitätsverbot verstoßen. Das Internetportal war Ende August freigeschaltet worden. Ähnliche Portale betreibt die Partei auch in anderen Bundesländern. Kritiker sehen darin einen "Lehrerpranger".