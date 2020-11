Nach dem Rücktritt von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Caffier soll der Fraktionschef der CDU im Landtag, Renz, das Amt übernehmen.

Die CDU teilte am Abend in Schwerin mit, man werde Ministerpräsidentin Schwesig einen entsprechenden Vorschlag machen. Caffier war am Nachmittag zurückgetreten. Er zog damit die Konsequenzen aus der Affäre um einen Waffenkauf. Caffier war stark unter Druck geraten, weil der Waffenhändler Verbindungen zur rechtsextremen Szene haben soll. Der CDU-Politiker betonte, nicht der Erwerb der Waffe sei ein Fehler gewesen, sondern der Umgang damit. Er besitze nicht mehr die nötige Autorität für sein Amt. Caffier war seit 2006 Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.