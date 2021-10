In Mecklenburg-Vorpommern haben SPD und Linke die erste Runde ihrer Koalitionsverhandlungen beendet.

Die Spitzenvertreterinnen beider Parteien äußerten sich im Anschluss an das etwa zweistündige Gespräch zufrieden. Der Auftakt sei gut gewesen, sagte Ministerpräsidentin Schwesig in Schwerin. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Oldenburg, erklärte, die Chemie stimme.



Den Angaben zufolge wurden sieben Arbeitsgruppen für die einzelnen Politikfelder eingesetzt. Diese sollen am Wochenende ihre Arbeit aufnehmen. Die Ergebnisse würden dann in der Hauptrunde mit jeweils fünf Vertretern von SPD und Linken verhandelt. Diese sollen laut Schwesig am kommenden Mittwoch zusammenkommen.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.