Fünf Tage nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern soll morgen das erste Sondierungsgespräch der Wahlsiegerin SPD mit der CDU stattfinden.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Parteikreise. Die CDU will bei einer Landesvorstandssitzung am Abend ihre Linie für das Treffen mit der SPD festlegen. Die Sozialdemokraten regieren in Mecklenburg-Vorpommern seit 2006 gemeinsam mit der CDU.



Laut einem Beschluss der SPD-Parteigremien sollen später zudem Sondierungsgespräche mit der Linkspartei, den Grünen und der FDP geführt werden. Daneben wollen sich auch Grüne und FDP treffen, um sich über politische Inhalte auszutauschen. Rein rechnerisch wäre in Schwerin neben der Fortführung einer rot-schwarzen auch eine rot-rote Koalition sowie eine Ampel aus SPD, FDP und Grünen möglich.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.