Der langjährige Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Harald Ringstorff, ist tot.

Nach Angaben der Staatskanzlei in Schwerin starb der SPD-Politiker bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 81 Jahren. Ringstorff war von 1998 bis 2008 Regierungschef im Nordosten.



Ministerpräsidentin Schwesig würdigte Ringstorff für seine Verdienste um das Land. Dass sich Mecklenburg-Vorpommern in den 30 Jahren seit der Deutschen Einheit sehr gut entwickelt habe, sei erheblich seinem Wirken zu verdanken. Mit seinem Eintreten für Demokratie, Freiheit und sozialen Zusammenhalt habe er zum Zusammenwachsen von Ost und West beigetragen.

